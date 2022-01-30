Количество построенных квартир в Витебской области так и не смогло достичь уровня 2019 года

Сяржук Серабро • 30/1/22 15:17 • Эканоміка

За 2021 год в Витебской области построили на 200 квартир больше, чем в 2020 году, но на 200 квартир меньше, чем в 2019 году.



Всего за прошлый год в эксплуатацию сдали 4100 квартир, что на 5% больше, чем в 2020 году. Общая площадь построенного жилья при этом составила 331 700 квадратных метров или на 7% больше показателей предыдущего года.

При этом по количеству построенных квартир в области так и не смогли достигнуть уровня доковидного 2019 года, когда построили 4100 квартир. А вот площадь построенного жилья оказалась даже больше, чем в том году в эксплуатацию сдали 326 000 квадратных метров.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 164 100 квадратных метров общей площади, или 49,5% от общего объема введенного жилья.

С использованием государственной поддержки по данным статистики за год было построено 139 800 квадратных метров жилья, то есть более 42% от всего объема.