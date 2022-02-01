Перед референдумом Лукашенко издал указ о повышении пенсий

Сяржук Серабро • 01/2/22 19:12 • Эканоміка

31 января Александр Лукашенко подписал указ о повышении в Беларуси пенсий.



Согласно этому указу с 1 марта в стране должны произвести перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников.

Перерасчет будет производиться путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 7 процентов.

Предыдущее повышение пенсий в Беларуси было 1 сентября, тогда также произвели перерасчет фактического заработка пенсионеров повысив величину средней заработной платы работников на 7%.

Напомним, что накануне президентских выборов в 2020 году Лукашенко также издавал указ о повышении пенсий, правда, тогда повышение средней заработной платы, используемой для расчетов, сделали на 6%.

Как сообщали «ННВ», за 2021 год, не смотря на сентябрьское повышение, реальный размер пенсий в Витебской области упал более чем на 3%. Тогда как в год выборов и последовавших за этим массовых протестов этот показатель вырос на 4,1%.