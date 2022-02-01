Сделавшего самовольную перепланировку новополочанку привлекли к суду

Ігар Арцюх • 01/2/22 14:41 • Падзеі

18 января суд Новополоцка рассматривал дело местной жительницы, которая в 2012 году самовольно произвела перепланировку в собственной квартире.



5 января было установлено, что в мае 2012 года женщина провела перепланировку жилья без изменения несущей способности конструкций и без соответствующего на то разрешения. При этом была произведена разборка перегородки между ванной и туалетом, устроен совмещенный санузел, заложен дверной проем с дверью; между жилым помещением и

кухней убрана часть перегородки, установлен дверной проем; в коридоре установлен шкаф-купе; в жилом помещении установлена перегородка и выполнена гардеробная, чем уменьшена площадь жилой комнаты.

В результате этих действий были нарушены: подпункт 16.10 пукнта 16 Правил пользования

жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, а также пункт 6 Положения об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки.

В результате новополочанка была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 22.12 КоАП — перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 64 рублей. Максимальные санкции этой статьи предусматривают штраф для физического лица до 20 базовых величин, что сейчас составляет 640 рублей.