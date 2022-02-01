В Городке осудили предпринимательницу, закупавшую колхозное молоко и сдававшего его под видом собранного у населения

Ігар Арцюх • 01/2/22 16:10 • Эканоміка

48-летнюю предпринимательницу из Городокского района, занимавшуюся сбором молока у населения, обвинили в мошенничестве, совершенном в крупном размере.



Как было установлено на суде, с 2016 по 2020 годы коммерсантка закупала молоко у сельскохозяйственных предприятий Городокского района, а потом сдавала его на производственный цех одной из организаций Витебска как собранное у частных лиц.

В результате такой незамысловатой схемы, по мнению суда, женщина смогла получить более 19 000 рублей в виде незаконно полученной дополнительной платы за услуги по заготовке молока у населения.

На суде предпринимательница вину не признала. В результате ее приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск прокурора о взыскании с обвиняемой суммы причиненного преступлением ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.