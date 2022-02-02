Суд скоро рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении еще одного витебского фигуранта «дела медиков»

Сяржук Серабро • 02/2/22 14:28 • Здароўе

10 февраля суд Первомайского района Витебска будет рассматривать дело об условно-досрочном освобождении Романа Альтшулера, приговоренного по «делу медиков».



В декабре 2019 года Минский городской суд приговорил господина Альтшулера к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа. По материалам дела он, работая исполнительным директором в «Аптека Групп» у Леонида Томчина передавал по указанию шефа взятки генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеславу Гнитию — всего в сумме 17 000 долларов.

Напомним, что другого фигуранта этого дела — Витебского бизнесмена и лидера еврейской общины Леонида Томчина — освободили от отбытия наказания еще в октябре прошлого года.