Витебский горсовет утвердил новые ставки налога на недвижимость и земельного налога

Сяржук Серабро • 02/2/22 13:15 • Эканоміка

Опубликовано решение Витебского городского совета депутатов от 30 декабря о ставках налога на недвижимость и земельного налога на 2022 год.



Как и в прошлом году, теперь на территории Витебска ставки налога на недвижимость и земельного налога увеличиваются для организаций в 2 раза.

При этом, как и раньше, ряд организаций, в основном государственный или коммунальных, имеют коэффициенты 1,5 или 1.25.

Для физических лиц по объектам налогообложения налогом на недвижимость в зависимости от их оценочной стоимости на 1 января 2022 года:

до 15 000,00 рубля – в 1,5 раза;

от 15 000,01 рубля и выше – в 2,0 раза.

Ставка земельного налога для физических лиц исчисляется с коэффициентом 2.

Удвоенная ставка налога на недвижимость и земельного налога не распространяется на организации, оказывающие в установленном законодательством порядке безвозмездную (спонсорскую) помощь спортивным учреждениям «Футбольный клуб «Витебск» и «Витебский хоккейный клуб», государственному учреждению физической культуры и спорта «Витебский областной клуб по игровым видам спорта».

Такая же льгота предусмотрена для организаций коммунальной собственности города Витебска, осуществляющих гостиничное обслуживание; клубов по игровым видам спорта, учредителем которых является Витебский городской исполнительный комитет; организаций коммунальной собственности города Витебска, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющие жилищно-коммунальные услуги по техническому обслуживанию жилищного фонда по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения; областных объединений профсоюзов.