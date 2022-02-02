Вышла книга о садоводе Леониде Никольском, посвятившим жизнь Витебскому ботаническому саду

ННВ • 02/2/22 14:49 • Навука

Вышло новое издание серии книг «Жизнь замечательных людей Витебщины», посвященное садоводу Леониду Никольскому.



Это очередная книга витебского краеведа Аркадия Подлипского посвящена подвижнику, большая часть жизни (1876-1953 годы) которого была неразрывно связана с Витебским ботаническим садом, признанным на протяжении многих лет самых лучшим в стране по работе со школьниками.

В книге приводятся уникальные фотографии, разысканные краеведом в Государственном архиве Российской Федерации, благодаря которым можно увидеть, как выглядел ботанический сад в предвоенные годы.

Книга рассказывает также о его работниках и воспитанниках, среди которых был профессор ВГУ имени Машерова В. Радкевич, литератор М. Розанова и других.