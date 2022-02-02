Вышла книга о садоводе Леониде Никольском, посвятившим жизнь Витебскому ботаническому саду
Вышло новое издание серии книг «Жизнь замечательных людей Витебщины», посвященное садоводу Леониду Никольскому.
Это очередная книга витебского краеведа Аркадия Подлипского посвящена подвижнику, большая часть жизни (1876-1953 годы) которого была неразрывно связана с Витебским ботаническим садом, признанным на протяжении многих лет самых лучшим в стране по работе со школьниками.
В книге приводятся уникальные фотографии, разысканные краеведом в Государственном архиве Российской Федерации, благодаря которым можно увидеть, как выглядел ботанический сад в предвоенные годы.
Книга рассказывает также о его работниках и воспитанниках, среди которых был профессор ВГУ имени Машерова В. Радкевич, литератор М. Розанова и других.
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