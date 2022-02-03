Аврора Стефания или София-Весна? Стали известны редки и популярные имена, которые давали детям в Витебске

Зоя Машэка • 03/2/22 16:48 • Грамадства

Главное управление юстиции Витебского областного исполнительного комитета опубликовало перечни имен, которые наиболее часто и наиболее редко использовали родители, чтобы назвать своих детей в прошлом году.



Согласно данным отделов ЗАГСа собственно в Витебске в 2021 году популярными именами, которыми родители называли новорожденных, среди мальчиков — Артём, Матвей, Михаил, Максим, Тимофей, а среди девочек — Ксения, Алиса, Дарья, Мария, Анна, Александра, София, Ева.

В целом же по Витебской области в году популярными мужскими именами были Артём, Матвей, Егор, Михаил, Максим, а женскими — София, Ева, Мария, Ксения, Алиса.

Иногда новорожденные получали и двойные имена: Александр Мутлу, Аврора Стефания, Анна Римма, Миа Николь, Наталия Тея, Саеда Галина, София Агнешка, Александра-София, Аллегра-Элиф, София-Весна. Как видим, сразу по два имени получили почему-то только девочки.

Наиболее редкими были следующие мужские имена: Али, Амир, Далгат, Дамир, Дамиан, Дариан, Демид, Демис, Демьян, Добромир, Елеазар, Илон, Инар, Иоанн, Карим, Кристиан, Ларион, Леон, Леонард, Максимилиан, Марат, Мартин, Матей, Мирон, Нафан,Орион, Патрик, Прохор, Радомир, Райан, Рамиль, Ратмир, Ренат, Ростислав, Рустам, Савва, Савелий, Саид, Святослав, Соломон, Сонни, Спартак, Сурхай, Сэмюэль, Тарас, Тенгиз, Тигран, Феликс, Филат, Эдгар, Эмиль, Энест, Юсиф.

А среди женских имен наименьшая популярность была у этих: Агата, Аглая, Аделина, Алана, Алексия, Альвина, Амелия, Амина, Анелия, Ассоль, Ася, Барбара, Богдана, Бриана, Василиса, Веринея, Веста, Вильте, Вита, Виталина, Владислава, Габриэлла, Глория, Дарьяна, Джованна, Доминикана, Евдокия, Евника, Илана, Каталея, Каталия, Кейла, Лада, Леля, Лина, Лисса, Лучия, Майя, Малика, Марика, Мариса, Марфа, Махрем, Милена, Мира, Мирана, Мишелина, Мия, Моника, Ника, Октавия, Оливия, Райана, Рамина, Розалина, Рут, Сабина, Сабрина, Самира, Санта, Сона, Станислава, Стефания, Таяна, Теона, Тимьяна, Урмила, Хаджар, Эвелина, Элеонора, Элина, Эльза, Эстер, Ясмин.