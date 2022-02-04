Две маршрутки столкнулись между собой в Орше

Іван Дзедушкін • 04/2/22 19:49 • Здарэнні

3 февраля в Орше произошло ДТП с участием двух маршрутных такси.



Около полудня на перекрестке улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского два микроавтобуса. Выполняющих регулярные рейсы по перевозке пассажиров, столкнулись между собой.

Оба автомобиля результате дорожно-транспортного происшествия получили механические повреждения. Водители и пассажиры маршруток в этой аварии не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.