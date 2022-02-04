Мучжину, зарезавшего в Витебске своего ребенка, посадили на 20 лет

Іван Дзедушкін • 04/2/22 16:08 • Крымінал

Сегодня, 4 февраля, в Витебском областном суде вынесли приговор 32-летнему Сергею Авечкину, заколовшему ножом свою месячную дочку.



Убийство произошло 26 июля прошлого года: между мужем и женой возник конфликт, так как мужчина усомнился в своем отцовстве. Пьяный Авечкин нанес удары ножом 31-летней жене и маленькой дочке.

Женщина получила шесть ударов, младенец — один в область живота. У раненой женщины хватило сил вызвать «скорую», пострадавших доставили в больницу, но там там месячная девочка умерла.

Убийцу ребенка задержали в родительском доме, куда он ушел после совершения преступления.

Судом Сергей Авечкин был признан виновным в убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и разбойном нападении. За первое преступление его приговорили к 19 годам лишения свободы, за второе — к 4 годам и штрафу в размере 3200 рублей.

По совокупности Авечкину назначили наказание в виде лишения свободы на 20 лет и штрафа в 3200 рублей. Сидеть он будет в колонии усиленного режима.

Также Сергей Авечкин по приговору должен заплатить бывшей жене 50 000 рублей компенсация морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.