О призыве 180 военнообязанных сообщил военком Браславского района

ННВ • 04/2/22 13:49 • Палітыка

Примерно 180 военнообязанных призовут в Браславском районе, из них сформируют отдельный тербат. Что происходит?



Призыв будет осуществляться в соответствии с утвержденным постановлением Совета Министров планом подготовки к выполнению задач по предназначению органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск Витебской области в 2021-2022 учебном году и на основании плана проведения военных сборов для проведения в период с 4 по 26 марта на территории района учебного сбора военнообязанных, об этом сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на военный комиссар военного комиссариата Браславского района Николая Скавронского.

По словам военкома в рамках учений призванные браславчане, годные к службе в военное время, будут направлены в штаб района и отдельный стрелковый батальон территориальной обороны № 2.

Подготовка участников сбора пройдет на экономической базе и территории района. В ходе плановых учений собираются отрабатывать задачи по обороне, возложенные на территориальную оборону Браславщины.