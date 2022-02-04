Витебский горисполком обещает достроить баню на Юг-7 в следующем году

Сяржук Серабро • 04/2/22 12:45 • Эканоміка

О возобновлении работ на долгострое — банно-оздоровительном комплексе на пересечении улиц Чкалова и Воинов-Интернационалистов в Витебске – заявил горисполком.



Недавно на этом объекте состоялось заседание штаба, в котором приняли участие заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев, директор организации заказчика – Витебского предприятия котельных и тепловых сетей Пётр Барановский, генеральный директор генподрядной организации – ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» Владимир Ленчиков. Участники штаба обсудили концепцию завершения работ.

– Основные строительно-монтажные работы внутри здания будут выполнены в 2022 году, – приводит слова Сергея Соглаева телеграм-канал горисполкома. – Но объект переходящий, поэтому предварительный срок ввода в эксплуатацию банно-оздоровительного комплекса – 2023 год.

Заметим, что в июне 2020 года сайт горисполкома уже (https://vitebsk.gov.by/ru/gorod-ru/view/45-tysjachi-kvadratnyx-metrov-udovolstvij-zavershaetsja-stroitelstvo-banno-ozdorovitelnogo-kompleksa-v-21612/), что строительство банно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Юг-7 уже завершается.

— Незавершенный объект перешел на баланс нашего предприятия в 2018 году. Мы делаем все возможное, чтобы из долгостроя комплекс превратился в современный объект с саунами и спа-бассейнами. Начали с внешних работ, — говорил тогда Петр Барановский.

Этому витебскому долгострою уже больше десяти лет. Причем начало его строительства связано с неприятными происшествиями. В 2011 году, когда начали копать котлован, оказалось что он попадает на территорию, где в войну находился аэродром. На место будущей бани саперам пришлось выезжать четыре раза. За это время они извлекли из земли 475 авиационных бомб АО-8 и 238 взрывателей к ним.