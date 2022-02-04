Водитель оказался зажат в салоне легковушке после ДТП в Полоцком районе

• 04/2/22 11:37 • Здарэнні

В полоцком районе спасателям пришлось извлекать из поврежденной машины водителя, после того как легковушка столкнулась с грузовиком.
Водитель оказался зажат в салоне легковушке после ДТП в Полоцком районе. Фото МЧС

Как сообщала ГАИ, 3 февраля водитель «Peugeot 406» не учёл погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате на закруглении дороги легковушка ушла в неуправляемый занос и вылетела на «встречку». Там она врезалась в ехавший навстречу грузовик «Mercedens-Benz». «Пежо» столкнулся с «Мерседесом».

Водитель оказался зажат в салоне легковушке после ДТП в Полоцком районе. Фото МЧС

Столкновение произошло на пешеходном переходе неподалеку от деревни Чернещино. Легковушку выбросило на сугроб на обочине, а ее водителя перебросило на пассажирское место и зажало.

Водитель оказался зажат в салоне легковушке после ДТП в Полоцком районе. Фото МЧС

В результате 26-летнего парня спасателям пришлось освобождать при помощи ручного гидравлического инструмента. После этого пострадавшего передали медикам, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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