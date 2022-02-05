Бюджет Витебска сформирован с профицитом в 2,6 млн. руб.

Сяржук Серабро • 05/2/22 19:50 • Эканоміка

В этом году депутаты надеются, что Витебск заработает больше, чем потратит — бюджет города на 2022 год утвержден по расходам в сумме 375 269 557 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 377 905 657 рублей.



Таким образом, размер профицита бюджета составит 2 636 100 рублей. Напомним, что в прошлом году доходы и расходы в бюджете были заложены равными. При этом бюджет был скромнее на 50 миллионов рублей.

На здравоохранение на этот раз заложено 53 870 122 рубля, что на пять миллионов превышает прошлогоднюю цифру. Разница в финансировании образования еще больше 201 334 034 рубля вместо 180 731 283 рублей заложенных в прошлом году.

На транспорт выделяют 11 450 058 рублей — на полтора миллиона больше. Из них городской электротранспорт получит 7 950 545 рублей.

В сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства запланированы траты в 53 994 587 рублей, что на тринадцать миллионов больше прошлогодних. На ЖКХ пойдет 18 106 001 рубля (+ четыре миллиона), на благоустройство — 25 756 213 рубля (+ два миллиона), на строительство жилья — 339 773 рублей (тут в 1,6 раза меньше, чем в 2021). Еще 9 792 600 рублей запланировано на другие вопросы в области ЖКУ, эта сумма практически в четверо превышает прошлогоднюю.

Культура в этом году может рассчитывать на 8 469 000 рублей, что более чем на два миллиона превышает прошлогоднее финансирование. На физическую культуру и спорт выделяют 6 314 430, спортсменам накинули миллион. Еще 13 908 257 рублей потратят на социальную политику — дополнительные полтора миллиона.

В 2022 году городские власти надеются собрать налогов на 20% больше, чем в прошлом году — 285 099 775 рублей. За счет этого можно покрыть около 76% расходов бюджета. Еще 48 875 277 рублей должно поступить в городской бюджет из других бюджетов страны.

Кроме того, в текущем году витебляне должны на 630 000 рублей больше уплатить штрафов: эта статья доходов в бюджете на 2022 год составляет 2 609 746 рублей вместо 1 979 162 рублей в 2021 году