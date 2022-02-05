ГАИ предупреждает об ухудшении дорожной обстановки из-за плохой погоды

• 05/2/22 12:37 • Экалогія

Из-за нестабильных погодных условий может ухудшиться дорожная обстановка, предупреждает ГАИ. В Витебске уже несколько часов идет ливневый снег.
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Обстановка

При этом после положительной температуры могут последовать ночные заморозки, что приводит к образованию гололедицы. На дорогах становится скользко и небезопасно.

В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов, отмечается ГАИ.

В Витебске пока держится отрицательная температура, но столбик термометра постепенно растет. Примерно с 10:30 слабый снегопад сменился ливневым снегом. Высота снежного покрова в областном центре сейчас составляет 27 сантиметров.

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