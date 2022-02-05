ГАИ предупреждает об ухудшении дорожной обстановки из-за плохой погоды
Из-за нестабильных погодных условий может ухудшиться дорожная обстановка, предупреждает ГАИ. В Витебске уже несколько часов идет ливневый снег.
В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Обстановка
При этом после положительной температуры могут последовать ночные заморозки, что приводит к образованию гололедицы. На дорогах становится скользко и небезопасно.
В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов, отмечается ГАИ.
В Витебске пока держится отрицательная температура, но столбик термометра постепенно растет. Примерно с 10:30 слабый снегопад сменился ливневым снегом. Высота снежного покрова в областном центре сейчас составляет 27 сантиметров.
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