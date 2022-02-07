Электронное табло с расписанием появилось на автовокзале в Витебске

Сяржук Серабро • 07/2/22 19:32 • Турызм

На витебском автовокзале установили электронное табло с расписанием автобусов и сразу отгородили его от зала.



Старое пластиковое расписание движения автобусов заменили электронным табло. Теперь, при изменении графика, автовокзал может отображать актуальное состояние рейсов, не прибегая к бумажным листовкам.

Однако, как ни парадоксально, новое расписание оказалось менее информативным, чем старое. Например, рейсы «Витебск-Новолукомль» выполняются по двум различным маршрутам — через Малую Ведрень и через Бочейково. Раньше пассажир мог ознакомиться с этой информацией на табло, сейчас уточнение о направлении маршрутов отсутствует и они выглядят совершенно одинаково.

Что касается аппаратной части табло, то судя по логотипам, для его создания просто использовали 8 жидкокристаллических телевизоров «Витязь» с диагональю экрана в 55 дюймов.

Один такой телевизор в рознице стоит примерно 1500 рублей, так что панель из восьми штук можно оценить в 12 000 рублей 4685 долларов.

Один такой телевизор потребляет 108 Вт, так что потреблением всего табло, при работе автовокзала с 5:00 до 22:00, в день составить около 14,7 кВт⋅ч, что за год выльется более чем в 5365,5 кВт⋅ч.

Примечательно, что новое табло по какой-то причине отгородили от пассажирского зала предупреждающей лентой, изучать расписание приходится с расстояния около метра, на что уже жаловались пожилые пассажиры с проблемами зрения.