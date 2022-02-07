Прокуратура закрыла лодочную переправу в Бешенковичах — единственный способ перебраться через Двину

Сяржук Серабро • 07/2/22 13:33 • Падзеі

Часть Бешенковичей оказалась отрезана от мира — прокуратура запретила использовать для переправы лодку, которой более 10 лет с нарушениями перевозили людей.



Бешенковичи разделены Двиной на две неравные части. Кстати, во время первого раздела Речи Посполитой правобережная часть местечка отошла к России, а левобережную аннексия тогда не затронула. Сейчас на правом берегу реки три улицы, на которых расположены более 60 домов.

Моста через Двину в Бешенковичах нет. Раньше, до 2009 года, здесь функционировала паромная переправа, а потом стали возводить временный понтонный мост. Когда мост разбирают, до ледостава людей перевозят лодкой, потом они переходят по замерзшей реке.

Как выяснила прокуратура, лодка, которой перевозили людей, не отвечает требованиям безопасности. Причем, согласно имеющемуся судовому билету техническое освидетельствование судна необходимо было провести еще в мае 2010 года — т.е. тогда. Когда и была организована лодочная переправа.

Получается, что уже 11 лет людей переправляли через одну из крупнейших рек Беларуси на опасном плавсредстве? Между тем, в материале Onliner об этой переправе, лодочники утверждали, что техосмотр пройден, спасательные жилеты для пассажиров есть.

По данным же Витебской транспортной прокуратуры, плавсредство приводилось в движение при помощи подвесного мотора, тогда как фактически является гребным и должно управляться при помощи весел. Судя по фото, это действительно обыкновенная плоскодонка. Мотором ее оснастили, как пишет районка, опять же в том самом 2010 году.

Кроме того, как установила прокуратура, водители лодки не имели соответствующего разрешения и не проходили медицинское освидетельствование перед выездом. Перевозка пассажиров осуществлялась без предписанных сигнальных огней, а также звукосигнальных устройств для подачи звуковых сигналов, зачастую без спасательных жилетов.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования эксплуатация маломерного судна прекращена, виновные должностные лица УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теперь, жители этой части Бешенковичей оказались отрезанными от остальной территории городского поселка, ведь, судя по фото прокуратуры, надежного ледостава на Двине там нет. Ближайший мост через Двину находится в Улле, до которой в одну сторону примерно 30 километров.