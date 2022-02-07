В Браславском районе банкротят ОАО «Межаны», к которому раньше присоединили другой убыточный колхоз

Сяржук Серабро • 07/2/22 20:43 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области начал производство по делу об экономической несостоятельности открытого акционерного общества «Межаны» в Браславском районе.



В ОАО «Межаны» уже несколько лет назад дела были не ахти, первое полугодие 2016 года, за которое есть отчет, предприятие закончило с убытками. В следующем году средняя зарплата за год здесь составила 165 рублей, а в октябре работникам выплачивали всего по 87 рублей.

Однако, уже в 2018 году к дышащему на ладан колхозу присоединили соседнее открытого акционерного общества «Ольшанка».

Очевидно, что подобный эксперимент успеха не имел, финансовое положение ОАО «Межаны» не улучшилось.

В начале прошлого года название ОАО «Межаны» звучало в новостях в связи с тем, что там пытались скрыть падеж крупного рогатого скота.

В результате 28 января суд назначил предприятию защитный период сроком 5 апреля. После этого будет решаться вопрос об открытии конкурсного производства. Заявление о банкротстве в суд подал сам должник.