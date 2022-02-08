В Орше пропала 17-летняя студентка колледжа

ННВ • 08/2/22 12:53 • Здарэнні

Вторые сутки не могут найти 17-летнюю Марию Кирикович, которая ушла из общежития и пропала.



По информации милиции, утром 6 февраля девушка покинула общежитие педагогического колледжа на улице Пушкина, 9Б/1 в Орше, и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Марии Кирикович на вид 17 лет, она среднего телосложения, с карими глазами, темными волосами, брови дугообразные. В день исчезновения была одета в вязаную шапку малинового цвета, чёрное болоньевое пальто до колена, джинсы тёмно-синего цвета, черную водолазку и черные зимние ботинки. При себе у девушки был рюкзак черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии Кирикович, просят сообщить по телефонам 8 (029) 766-60-42, 8(029) 814-49-43 или на спецлинию 102.

Примечательно, что эту же девушку разыскивали почти ровно два года назад. Тогда она воспитывалась в приюте в Толочине. Подросток где-то пропадала трое суток, но потом сама вернулась в приют.