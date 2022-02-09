Витеблянин подал иск к горисполкому из-за поврежденного деревом автомобиля. Что решил суд?
Житель Витебска, машину которого повредило упавшее дерево, подал иск к горисполкому и «Зеленстрою». Он добился компенсации, но кто ее заплатит?
Упавший тополь повредил «Hyundai Santa Fe» 2003 года выпуска, принадлежащий витеблянину. Это произошло на одной из улиц Первомайского района.
Установить, кто должен в городе следить за деревьями оказалось не так то и просто. Мужчина обратился в ЖРЭТ Витебска, «Витебский Зеленстрой» и администрацию района, чтобы получить сведения о землепользователе участка, где росло дерево.
Согласно материалам дела, из ЖРЭТ ему ответили, что этот участок не обслуживают, а «Зеленстрой» сообщил, что в перечень обслуживаемых ими территорий эта улица не включена.
После этого витеблянин обратился в горисполком, откуда ему ответили, что дерево на момент падения находилось в удовлетворительном качественном состоянии и в удалении также не нуждалось. Горожанин с этим не согласился и подал иск в суд.
Суд пришел к выводу, что виновным в причинении вреда истцу является «Витебский Зеленстрой», которое обязано было надлежаще содержать и своевременно контролировать
состояние объектов растительного мира на землях общего пользования.
Поскольку между этим предприятием и «Белгосстрахом» заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности и расходов за вред, причиненный недостатков работы или услуг, то ответственность по возмещению ущерба суд возложил на страховое общество, а в удовлетворении исковых требований к «Витебскому Зеленстрою» отказал.
Также было отказано в удовлетворении исковых требований к Витебскому горисполкому, это решение было принято судом исходя из того, что обязанность по уходу за зелеными
насаждениями, расположенными на землях общего пользования, возложена «Витебский Зеленстрой».
В результате пострадавший автовладелец получит от «Белгосстраха» возмещения ущерба в размере 2963 рубля 87 копеек, возмещение расходов по определению размера вреда — 180 рублей, расходов за оказание юридической помощи — 600 рублей, расходов по оплате государственной пошлины — 148 рублей 19 копеек, а всего 3892 рубля 06 копеек.
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