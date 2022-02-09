Витебск получит новый столичный статус

• 09/2/22 13:43 • Грамадства

В 2022 году молодежной столицей Беларуси станет Витебск.
Удивленная девушка. Фото pixabay.com

Год в новом статусе обещает быть насыщенным — в городе пройдут десятки запоминающихся мероприятий, будут реализованы громкие проекты и яркие инициативы. Студенты высших учебных заведений, молодые депутаты и парламентарии, представители работающей молодежи покажут лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности молодого поколения, сообщает телеграм-канал горисполкома.

Смысл этого известен, похоже, только идеологам. Программа мероприятий в «столице» обычно включает следующие мероприятия:

  • торжественную церемонию вручения символического ключа;
  • вручение благодарностей;
  • республиканский студенческий форум;
  • церемонию возложения цветов?
  • открытый диалог с участием министра образования;
  • интерактивные и дискуссионные площадки.

Этот статус присуждается городам с 2016 года. В Витебской области его уже получали Полоцк (в 2017 году) и Орша (в 2019 году).

            
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