Витебск получит новый столичный статус

ННВ • 09/2/22 13:43 • Грамадства

В 2022 году молодежной столицей Беларуси станет Витебск.



Год в новом статусе обещает быть насыщенным — в городе пройдут десятки запоминающихся мероприятий, будут реализованы громкие проекты и яркие инициативы. Студенты высших учебных заведений, молодые депутаты и парламентарии, представители работающей молодежи покажут лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности молодого поколения, сообщает телеграм-канал горисполкома.

Смысл этого известен, похоже, только идеологам. Программа мероприятий в «столице» обычно включает следующие мероприятия:

торжественную церемонию вручения символического ключа;

вручение благодарностей;

республиканский студенческий форум;

церемонию возложения цветов?

открытый диалог с участием министра образования;

интерактивные и дискуссионные площадки.

Этот статус присуждается городам с 2016 года. В Витебской области его уже получали Полоцк (в 2017 году) и Орша (в 2019 году).