Спустя 13 лет Синий дом в Витебске снова перекрасят. Вернут ли сквер на площадь Победы?

Сяржук Серабро • 10/2/22 15:54 • Культура

Новый губернатор Витебской области Александр Субботин заявил, что собирается в очередной раз перекрасить Синий дом.



Напомним, что перекрасили синий дом в белый цвет при Александре Косинце, возглавлявшем Витебскую область с 2008 по 2014 годы. Произошло это в мае-июне 2009 года, и было одним из ряда непопулярных действий тогдашнего губернатора, вызвавших негодование у горожан.

То, что одному из знаковых архитектурных объектов областного центра необходимо вернуть изначальный цвет, господин Субботин заметил во время встречи с коллективом ОАО «Витебскхлебпром». Информация об этом прозвучала в эфире областного телевидения.

Впрочем, перекраска Синего дома — далеко не самое неприятное воспоминание витеблян о правлении Александр Косинца. Еще большее сожаление и возмущение у большинства горожан вызвало уничтожение сквера на площади Победы, разбитого там в 1974 году в 30-летию освобождения города от оккупации. Деревья в этот сквер были привезены изо всех уголков СССР.

Возможно в скором преддверии 50-летия закладки сквера, 80-летия освобождения Витебска и 1050-летия города Александру Субботину стоит задуматься на исправлением и этой ошибки одного из своих предшественников?