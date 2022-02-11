Недостроенную женскую поликлинику в Витебске продадут с аукциона

Сяржук Серабро • 11/2/22 15:47 • Здароўе

На аукцион выставлено недостроенное здание женской поликлиники на улице Богдана Хмельницкого, 28 в Витебске. Цена вопроса?



Инвесторам предлагается одно-двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1871,8 квадратных метра. Крыши у здания не нет, оно готово на 13%.

Это бывшее здание гинекологии роддома №1, которое пытались реконструировать под женскую поликлинику. Но стройку забросили. В мае прошлого года объект законсервировали.

Начальная стоимость недвижимости вместе с правом аренда на гектар земли сроком на четверть века составляет 243 377 рублей 36 копеек.

Однако, это далеко не все, что придется заплатить новому владельцу. Также с него причитается 5943 рубля 2 копейки за подготовку объекта к продаже и 1 315 086 рублей 10 копеек за работы по реконструкции.

Продает здание Витебский областной диагностический центр, торги состоятся 17 февраля.