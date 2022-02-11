Очередной колхоз заявил о банкротстве, на этот раз в Лепельском районе

Сяржук Серабро • 11/2/22 15:13 • Эканоміка

2 декабря экономический суд Витебской области начал производство по делу о банкротстве ОАО «Ладосно» Лепельского района.



Заявление об экономической несостоятельности подал сам должник. 2020 год предприятие завершило с чистым убытком 360 000 рублей, а непокрытый убыток достиг 1 912 000 рублей.

В 2020 году в открытом акционерном обществе «Ладосно» трудилось 94 человека, на оплату их труда хозяйство потратило 557 000 рублей. То есть в среднем в месяц колхознику здесь начисляли около 500 рублей. При этом у предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере 57 000 рублей.

Еще 186 000 рублей ОАО «Ладосно» должно по платежам социального страхования, 61 000 рублей — по налогам. Своим поставщиками предприятие задолжало 3 035 000 рублей, а по полученным авансам — еще 3 575 000 рублей.

Суд возбудил по делу о банкротстве ОАО «Ладосно» производство и назначил защитный период до 2 марта.

Напомним, что недавно началось производство по делу об экономической несостоятельности открытого акционерного общества «Межаны» в Браславском районе.