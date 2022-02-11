Три человека за одну ночь погибли на пожарах в Витебской области

ННВ • 11/2/22 11:35 • Здарэнні

Минувшей ночью в Витебской области в результате двух пожаров погибли три человека.



10 февраля перед полуночью произошел пожар в одном из жилых домов на Луговой улице в агрогородке Стаи Лепельского района Витебской области по ул. Луговой. Огнем в доме были уничтожена крыша, повреждены потолок, стены и имущество.

На диване пожарные нашли тело погибшей 58-летней пенсионерки, а за шкафом на полу — труп ее 35-летнего сына. Пожар в доме, по мнению спасателей, мог произойти из-за неосторожности молодого человека при курении.

11 февраля в 1-38 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Береговой улице в агрогородке Боброво Дубровенского района. Там погиб 56-летний хозяин жилища, его тело в 3:18 нашли под слоем обрушившихся строительных конструкций. Причина пожара, вероятно, такая же.

Всего за минувшие двадцать четыре часа в Витебской области произошло пять пожаров, повреждены 4 строения и одна единица техники, сообщается пресс-службой МЧС.