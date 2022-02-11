Жителя Бешенковичей оштрафовали за Погоню на багажнике авто, бдительность проявили витебские милиционеры

Сяржук Серабро • 11/2/22 12:58 • Палітыка

Поездка в Витебск за продуктами для жителя Бешенковичей завершилась штрафом — бдительные милиционеры областного центра заметили на багажнике авто «запрещенную символику».



Житель райцентра остановил машину на стоянке у магазина «Евроопт» на московском проспекте. Его жена ушла за покупками, а мужчина остался за рулем. Через некоторое время он заметил, что два милиционера фотографируют багажник легковушки.

Как оказалось, бдительность проявили сотрудники Департамента охраны МВД. В их рапорте говорится, что во время патрулирования у гипермаркета, они обнаружили на одном из автомобилей запрещенную символику — герб Погоня.

Мужчина уверил силовиков, что наклейку на его авто прицепил кто-то посторонний и в их присутствии снял ее. Сотрудники Бешенковичского РОВД при осмотре уже не нашли на автомобиле никакой символики.

На суд житель райцентра также заявил, что не знает, кто разместил наклейку на его машине. Суд, однако, признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение установленного порядка проведения пикетирования, совершенное участником массового мероприятия. В результате мужчину оштрафовали на 160 рублей.