Инфокиоск выдал жителю Витебска чужие 1700 долларов, против везунчика возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 14/2/22 17:54 • Здарэнні

39-летний витеблянин, решивший воспользоваться инфокиоском одного из банков, внезапно получил от аппарата 1700 долларов. Что его теперь ждет?



Начало истории положил другой житель Витебска, решивший положить на свой счет 2500 долларов. Купюры он вносил через инфокиоск, аппарат принял 25 сотенных банкнот, но на счет зачислил только 800 долларов, на что мужчина сразу не обратил внимания.

Несоответствие суммы на своем депозите житель областного центра заметил позже и обратился в банк. Там выяснилось, что аппарат выдал не зачисленные деньги неизвестному. Банк признал сбой своего оборудования и вернул клиенту недостачу. А везунчика начали искать.

Благодаря видеозаписи камер наблюдения забравшего деньги мужчину быстро нашли. Им оказался 39-летний витеблянин, к которому, не замедлив, наведались силовики.

При опросе витеблянин признал, что забрал буквально свалившуюся на него валюту. Однако клятвенно уверял милиционеров, что выбросил все 1700 долларов, потому что боялся, что они фальшивые. Найти эти деньги милиции не удалось.

В результате в отношении жителя областного центра, забравшего чужие доллары, Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.