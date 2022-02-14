Пропавшую в Орше студентку нашли

ННВ • 14/2/22 16:31 • Здарэнні

Исчезнувшую 6 февраля 17-летнюю студентку оршанского колледжа Марию Кирикович нашли, об этом сообщила милиция.



Напомним, что утром того дня девушка ушла из общежития педагогического колледжа на улице Пушкина, 9Б/1 в Орше в неизвестном направлении и пропала. О судьбе Кирикович не было ничего известно до вечера прошлого воскресенья.

По информации милиции со студенткой все в порядке, ее здоровью ничего не угрожает, об этом сообщил телеграм-канал УВД Витебского облисполкома.

Отметим, что Марию Кирикович также искали после внезапного исчезновения в январе 2020 года. Она нашлась через несколько дней, когда самостоятельно вернулась в социальный приют в Толочине, где жила в то время.