За прошлый год рост цен на продукты превысил 10% даже по официальной статистике

Сяржук Серабро • 14/2/22 17:25 • Эканоміка

За 2020 год в Витебской области продовольственные товары, согласно официальной статистике, подорожали на 10,2%.



При этом только за январь индекс цен на продовольственные товары в регионе составил 101,9%, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с январем 2021 года выросли на 7,8% (по сравнению с декабрем — 0,3%), а на услуги — на 8,3% (1,4%).

В конце декабря «ННВ» подсчитывали рост цен ингредиентов любимого в СССР новогоднего салата «Оливье», так вот за неполный год набор для такого салата вырос в цене на 11%. При этом, например, картошка подорожала на 43,24%, а морковка — на 40,24%. За последние 10 лет цена на продукты из этого набора выросла в 3 раза (300%).