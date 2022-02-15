Более 40 ударов нанес 71-летний дедушка своей знакомой — дело о жестокаом убийстве в Толочинском районе передали в суд

Іван Дзедушкін • 15/2/22 22:19 • Крымінал

71-летний пенсионер из Толочинского района обвиняется в убийстве с особой жестокостью женщины, скоро его будут судить.



Согласно материалам дела в октябре прошлого года в деревне Криницы Толочинского района пенсионер выпивал со своей знакомой. В ходе застолья возникла ссора, в ходе которой престарелый дедушка нанес женщине руками, ногами и предметами не менее 40 травмирующих воздействий по различным частям тела, в том числе в область расположения жизненно важных органов.

В результате женщина получила сочетанную тупые травмы головы, шеи, туловища и верхних конечностей, осложнившихся развитием шока с кровопотерей и умерла.

Действия пенсионера квалифицированы по пункту 6 части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

После изучения материалов прокуратура Витебской области направила дело в Витебский областной суд для рассмотрения.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Примечательно, что в этой же деревне осенью 2019 года также произошло жестокое убийство во время застолья с алкоголем. Только жертвой тогда стал 62-летний пенсионер, которого убил 22-летний собутыльник.