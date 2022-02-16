Штормовой ветер ожидается завтра в Витебской области

Зоя Машэка • 16/2/22 14:00 • Экалогія

Синоптики предупреждают об опасном усилении ветра 17 февраля на большей части территории Беларуси.



По прогнозам в четверг будет преобладать южный и юго-западный ветер порывами скоростью 15-20 метров в секунду, который днем местами усилится до 21-24 метров в секунду, что по шкале Бофорта оценивается, как шторм.

Ветер такой силы способен вызывать небольшие повреждения, он уже начинает разрушать крыши зданий.

В субботу, 19 февраля ночью во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, утром и днем – 17-24 метров в секунду. При этом в юго-западных районах местами скорость ветра может достигать 25-28 метров в секунду, что по шкале Бофорта уже соответствует сильному шторму, который может наносить значительные разрушения строений и вырывать деревья с корнем.