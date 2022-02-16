В Витебске осудили грабителя, отнявшего у ребенка полтора рубля

Іван Дзедушкін • 16/2/22 14:43 • Крымінал

Молодой витеблянин, чтобы купить спиртного, отнял деньги у маленькой девочки.



На суде он рассказал, что выпил в тот день пива и хотел выпить еще, но денег у него не было. Он пошел от магазина во дворы, чтобы попросить у кого-нибудь денег. Заметив маленькую девочку, обратился к ней.

Ребенок, которого мама отправила в магазин, протянул ему кошелек ему кошелек, из которого парень забрал все деньги — 1 рубль 52 копейки, после чего вернул кошелек девочке и ушел.

Мама девочки заявила в милицию, что неизвестный отнял деньги у ее ребенка. Грабителя вскоре задержали по описанным девочкой приметам. Деньги он потратить не успел и их вернули потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным в ограблении, на основании части 1 статьи 206 УК его приговорили к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, у молодого человека неотбыто наказание по предыдущему приговору — ему назначили штраф в 2550 рублей за уклонение от призыва на воинскую службу. Не выплаченными остаются 2505 рублей 19 копеек.