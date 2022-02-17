Более 9000 долларов должен заплатить ХК «Витебск» Валерию Кубракову

Сяржук Серабро • 17/2/22 22:23 • Спорт

Валерий Кубраков, игравший ХК «Витебск» немногим более месяца, получит с клуба по суду более 23 000 рублей.



Хоккеист был принят на работу в спортивное учреждение «Витебский хоккейный клуб» 10 июня прошлого года на условиях контракта с 1 июля 2021 года, которым был установлен окончательный ежемесячный размер оклада. Уже 20 июля его уволили по соглашению сторон.

При этом со спортсменом не произвели окончательный расчет в полном объеме, поэтому он обратился в суд и просил взыскать с клуба 1662 рубля 48 копеек задолженности по окончательному расчету, а также 13 195 рублей 26 копеек среднего заработка за задержку расчета при увольнении.

29 ноября решением суда Первомайского района Витебска исковые требования истца были частично удовлетворены, но в удовлетворении требования о взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении отказано.

В апелляционной жалобе в областной суд Кубраков просил решение суда первой инстанции отменить в части отказа в удовлетворении заявленного требования о взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении, вынести новое решение об удовлетворении заявленного им требования.

В апелляционном протесте прокурор также просил отменить решение в части отказа в удовлетворении заявленного требования о взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении, вынести новое решение о взыскании с ответчика в пользу истца среднего заработка за задержку расчета при увольнении в сумме 13 714 рублей 76 копеек.

На заседании Витебского областного суда было установлено, что суд первой инстанции не учел то обстоятельство, что ежемесячный размер заработной платы истца, предусмотренный заключенным с ним срочным трудовым договором, является фиксированным, в связи с чем окончательный расчет при его увольнении должен был быть произведен исходя из данной суммы пропорционально отработанному истцом времени в соответствии со статьи 77 Трудового кодекс, который не подлежит выплате частями.

Однако по вине нанимателя причитающиеся на день увольнения выплаты истцу не были произведены в полном объеме и, принимая во внимание положения статьи 78 ТК об ответственности нанимателя за задержку расчета при увольнении, исковые требования о взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении подлежат удовлетворению.

Кроме того, суд первой инстанции неверно произвел расчет суммы, подлежащей выплате хоккеисту на день увольнения, решение суда в части взыскания задолженности по окончательному расчету при увольнении подлежит изменению, а сумма взыскания с СУ «Витебский хоккейный клуб» в пользу истца — увеличению.

В результате судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда 16 февраля определила отменить решение суда Первомайского района в части отказа в удовлетворении требования Валерия Кубракова о взыскании среднего заработка за задержку расчета при увольнении. Теперь в пользу хоккеиста с СУ «Витебский хоккейный клуб» будет взыскан средний заработок за задержку расчета при увольнении в размере 21 710 рублей 57 копеек.

Кроме того, сумму задолженности по окончательному расчету при увольнении, взысканную с хоккейный клуба в пользу истца, должны увеличить до 1673 рублей 30 копеек, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.