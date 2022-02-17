Трех пешеходов сбили в Витебске всего за 24 часа

ННВ • 17/2/22 14:59 • Здарэнні

Трех пешеходов сбили в Витебске, в том числе наезды совершили водители такси и маршрутки.



16 февраля около 19:00 26-летний водитель такси, ехавший по Ленинградской улице, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному. Как отмечает ГАИ, такси ехало по крайней правой полосе, а пешеход завершала переход улицы.

Спустя примерно три часа в районе дома №1 на улице Генерала Белобородова 27-летний водитель «Škoda Octavia» сбил 61-летнего пешехода. В этом случае мужчина переходил улицу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора.

17 февраля около семи часов утра водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту №66, в районе дома №64 по улице Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 62-летнего мужчину, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.