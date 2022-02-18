Красный (наивысший) уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу из-за сильного шторма

ННВ • 18/2/22 23:38 • Экалогія

19 февраля, в субботу скорость ветра в Беларуси может достигать 28 метров в секунду, в стране объявлен красный уровень опасности.



В Витебской области ветер усилится уже ночью, во многих районах скорость порывов юго-западного ветра достигнет 15-20 м/с. Утром и днем ветер покрепчает а его скорость будет равняться 17-22 м/с, при этом местами порывы ветра будут достигать скорости в 24 метра в секунду.

По юго-западу Беларуси скорость порывов ветра может достигать 28 м/с, что согласно шкале Бофорта считается уже сильным штормом.