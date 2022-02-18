Налог на собак в Витебске установили в соответствии с НК. Изменится ли что-то для владельцев животных?

Сяржук Серабро • 18/2/22 14:37 • Экалогія

Депутаты Витебского горсовета внесли изменения в свое решение, регулирующее налогообложение владельцев собак.



В решение «Об установлении и введении на территории города Витебска местных налога и сборов» от 2015 года внесено изменение, согласно которому в Витебске ставка налога за владение собаками устанавливается за налоговый период в размере, установленном абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 310 Налогового кодекса.

Этими пунктами Налоговый кодекс устанавливает налог в размере 1,5 базовой величины за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак и 0,3 — базовой величины за всех остальных.

Отметим, что такие же ставки налога собак были введены в Витебске в мае 2019 года. Так что для владельцев собак ничего не менется. На данный момент налог на «опасных» собак составит 48 рублей, на «неопасных» — 9 рублей 60 копеек.