Цены на жильё сильнее всего выросли в Полоцке, а на сколько подорожали квартиры в Витебске?

ННВ • 18/2/22 14:01 • Падзеі

В прошлом году отмечался рекордный спрос на жилье. Рост цен на квартиры в Полоцке составил 10%, этот райцентр опередил не только Витебск, но и остальные города Беларуси.



Спрос на квартиры в 2021 году в Витебской области вырос повсеместно, вслед за ним цены выросли в большинстве городов региона. Подробности — в аналитике Realt, предоставленной для «ННВ».

В 2021 году в Витебске лишь в январе-марте число сделок с квартирами было меньше 200 в месяц, а уже начиная со второго квартала в областном центре ежемесячно покупали порядка 210−220 квартир. В итоге, суммарный спрос за весь 2021 стал одним из самых высоких за последние десять лет.

Большее число квартир в Витебске купили лишь в 2017 году на фоне дешевеющих кредитов. То же произошло и в Новополоцке. В Орше и в Полоцке 2021 год был еще более удачным — число проданных квартир за 12 месяцев стало максимальным с 2012 года. В малых городах региона более высокий спрос наблюдался лишь в 2013 и 2014 годах.

Наиболее популярными у жителей Витебска в четвертом квартале были 1-комнатные квартиры — с ними заключили 40% всех сделок. Почти также пользовались спросом 2-комнатные квартиры (39%). «Трешки» покупали вдвое реже — только в 18% случаев.

В Новополоцке 42% всех проданных квартир были 2-комнатными, 36% - однушками. В Орше также чаще интересовались 2-комнатными квартирами (40% спроса). Каждая третья проданная квартира в городе была однушкой, каждая четвертая — трешкой. В Полоцке доля 2-комнатных квартир достигла 45%, спрос на 1- и 3-комнатные квартиры был одинаков — по 15%.

Цены на квартиры в Полоцке выросли сильнее, чем во всех крупных городах страны

Как сообщает Realt, средняя цена квадратного метра квартир в Витебске к концу 2021 года составила 578 $, что на 3% больше, чем 12 месяцами ранее. В Новополоцке за год квартиры подорожали сильнее — за «квадрат» платили в среднем на 5% больше, чем в декабре 2020 года — 514 $. В Полоцке за тот же период цены на квартиры выросли на рекордные для всей страны 10% - до 543 $ за квадратный метр. В Орше квадратный метр за год не изменился в цене.

Купить квартиру в Витебске в октябре-декабре 2021 года можно было в среднем за 16−25 тысяч долларов, «двушку» — за 21−33 тысячи. За 3-комнатные квартиры платили, как правило, 26−41 тысячу долларов.

В Новополоцке и Полоцке те же квартиры стоили в среднем дешевле на 3−7 тысяч долларов, в Орше — на 7−10 тысяч.

Самая дорогая квартира, проданная в Витебске в четвертом квартале 2021 года, была 3-комнатной площадью 90,4 квадратного метра. Она обошлась покупателю в 140 тысяч долларов.