«Витебскоблавтотранс» проведет «Ярмарку вакансий». На предприятии не хватает более 100 работников.

• 18/2/22 15:34 • Эканоміка

22 февраля в государственной службе занятости пройдет «Ярмарка вакансий ОАО «Витебскоблавтотранс». Какие специальности востребованы на предприятии?
Троллейбусы ожидают зрителей с ночного концерта на Замковой улице Фото Сергея Серебро

Как сообщает сайт горисполкома, «Витебскоблавторанс» представит более 100 вакансий по следующим специальностям: водитель автомобиля, водитель троллейбуса (с обучением), кондуктор, монтер пути, кровельщик, маляр, тракторист, машинист экскаватора, литейщик пластмасс, слесарь-электрик и др.

Желающим трудоустроиться можно обращаться по адресу улиц Б.Хмельницкого, дом 10 или по телефону 36-25-49. Начало «Ярмарки вакансий» в 10:00.

            
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