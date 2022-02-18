«Витебскоблавтотранс» проведет «Ярмарку вакансий». На предприятии не хватает более 100 работников.

ННВ • 18/2/22 15:34 • Эканоміка

22 февраля в государственной службе занятости пройдет «Ярмарка вакансий ОАО «Витебскоблавтотранс». Какие специальности востребованы на предприятии?



Как сообщает сайт горисполкома, «Витебскоблавторанс» представит более 100 вакансий по следующим специальностям: водитель автомобиля, водитель троллейбуса (с обучением), кондуктор, монтер пути, кровельщик, маляр, тракторист, машинист экскаватора, литейщик пластмасс, слесарь-электрик и др.

Желающим трудоустроиться можно обращаться по адресу улиц Б.Хмельницкого, дом 10 или по телефону 36-25-49. Начало «Ярмарки вакансий» в 10:00.