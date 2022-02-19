Непогода сохранится этой ночью, но ветер станет тише

ННВ • 19/2/22 19:36 • Здарэнні

Оранжевый уровень опасности продолжает сохраняться в Беларуси из-за сложных метеоусловий.



В ночь с 19 на 20 февраля во многих районах страны сохранится сильный западный, юго-западный ветер. Скорость его порывов может достигать 15-20 метров в секунду.

В субботу в Витебске максимальная скорость ветра составляла 20 метров в секунду. При этом наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега.