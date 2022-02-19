Витеблянина осудили за оскорбление сотрудника ГАИ из Ганцевичей

Сяржук Серабро • 19/2/22 0:07 • Палітыка

14 февраля суд Первомайского района вынес приговор Руслан Черкасу, которого обвиняли по статьи 369 УК за комментарий, оставленный еще в 2020 году.



По версии следствия мужчина в июне 2020 года в социальной сети на общедоступной странице под публикацией с фото инспектора ДПС ГАИ ОВД Ганцевичского райисполкома разместил комментарий, в котором содержалось выраженное в неприличной, бранной форме оскорбление в адрес последнего, содержащий ненормативную форму речевого выражения, унижающий авторитет, честь и достоинство личности представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

В судебном заседании обвиняемый вину признал. По информации правозащитников Русла Черкас просил снизить размер компенсации морального вреда с 1500 рублей, которые запросил потерпевший Игорь Вольнич, до 700 рублей, мотивируя это слишком большой для него суммой.

Судья Наталья Кораблина признала Черкаса виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. На основании статьи 369 УК витеблянина приговорили к ограничению свободы на полтора года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, у Руслана Черкаса конфисковали «орудие преступления» — мобильный телефон «HUAWEI ATU-L21», при помощи которого был оставлен комментарий в соцсетях, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.