Уровень вакцинации против COVID-19 в Витебской области превысил 57%

Сяржук Серабро • 20/2/22 19:57 • Здароўе

По состоянию на 18 февраля в Витебской области насчитывалось 641 100 человек, получивших два компонента вакцины против коронавирусной инфекции.



На 1 января 2021 года население региона составляло 1 120 364 человека, так что прививки получило 57,2% от всех жителей Витебщины. Это заметно выше общенационального уровня вакцинации, так как в целом в Беларуси двумя компонентами вакцины привито пока только 52,1% населения.

Отметим, что областной план мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Витебской области на 2021-2022 годы предусматривал охват этими прививками не менее 60% населения в каждом из регионов Витебщины к концу прошлого года, достичь этого не удалось.