Полсотни коров сдохли в одном из колхозов Дубровенского района всего за месяц, колхозники скрывали это и попали под суд

Сяржук Серабро • 21/2/22 15:45 • Эканоміка

Три бригадира уже ликвидированного колхоза в Дубровенском районе скрывали падеж крупного рогатого скота, и попали под суд. За 2020 год там погибло не менее 115 животных.



Махинации бригадиров ОАО «Придубровенское» со статистической отчётностью вскрылись, когда в конце года на руководимых ими фермах вскрылась недостача скота: у одного нахватало 52 двух голов КРС, у второй — 12 голов КРС и жеребенка, у третей — еще 2 голов крупного рогатого скота.

Самое худшее положение, судя по материалам судебного дела, в колхозе было в ноябре 2020 года — за этот месяц на одной из ферм там погибло не менее 50 животных.

Суд признал сельчан виновными в во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности. На основании части 1 статьи 427 УК скрывшего падеж 52 голов КРС бригадира приговорили к году «домашней химии», а двух других — к такому же наказанию сроком на полгода.

В начале 2021 года ОАО «Придубровенское» ликвидировали, включив его в состав ОАО «Якубово-Агро». Первый из подсудимых продолжает работать бригадиром, а остальные — простыми животноводами.