В Витебске на троллейбусы посадят безработных, на это потратят 50 000 рублей

Сяржук Серабро • 22/2/22 17:08 • Падзеі

За руль троллейбусов в Витебске собираются посадить безработных, они должны пройти обучение уже к лету.



Управление по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома проводит закупку услуг по подготовке безработных и иных категорий граждан по образовательной программе подготовки по профессии «водитель троллейбуса».

На водителей троллейбуса, согласно документации закупки, собираются выучить 17 человек. Учеба должна проходить с 2 марта по 17 июля.

Закупка этих услуг проводится из одного источника. Ее ориентировочная стоимость составляет 50 000 рублей. Финансируется данная закупка за счет средств государственных внебюджетных фондов.