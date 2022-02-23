Более 700 голов КРС потерял Чашникский район в прошлом году, молочное стадо сократилось на 203 коровы

Ігар Арцюх • 23/2/22 12:52 • Эканоміка

Поголовье крупного рогатого скота в Чашникском районе за 2021 год сократилось на 703 животных.



Информацию о неблагоприятной обстановке с воспроизводством стада КРС в Чашникском районе озвучил на заседании райисполкома прокурор района Сергей Галимбовский.

На 1 января 2022 года в регионе Витебской области содержалось 18 454 единицы крупного рогатого скота, таким образом, за прошлый год поголовье сократилось на 3,5%.

Коров в Чашникском районе осталось 7950 штук, при этом в молочном стаде 7253 животных. За 2021 год количество дойных буренок уменьшилось на 213 голов или 2,85%.

По мнению местного прокурора, негативное влияние на воспроизводство КРС оказала недостаточность мер, принятых руководителями сельхозпредприятий, для устранения причин непроизводительного выбытия животных, а также отсутствии должного контроля в этой сфере со стороны управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома.

Заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, обращаясь к начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, потребовал наладить систематический контроль в части обеспечения законности на животноводческих объектах организаций АПК, а также за технологией содержания и кормления скота, надлежащим исполнением работниками ветеринарной и зоотехнической служб, животноводами возложенных на них обязанностей.