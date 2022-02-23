Два человека погибли в результате лобового столкновения в Оршанском районе

ННВ • 23/2/22 13:33 • Здарэнні

Утром 23 февраля в результате лобового столкновения в Оршанском районе погибли водители двух легковых автомобилей.



Около 9:00 неподалеку от деревни Туминичи на автодороге «Орша-Коханово» столкнулись легковушки «Opel» и «Mazda». Водителю грузовика «МАЗ» пришлось направить автомобиль в кювет, чтобы не врезаться в столкнувшиеся машины.

В результате дорожно-транспортного столкновения 20-летний водитель «Opel» погиб на месте аварии, а 30-летнего водителя «Mazda», успели довезти до больница, но там он тоже умер от полученных травм, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.