В Витебске задержали наркодилера, изъято 400 г мефедрона и альфа-PVP

Іван Дзедушкін • 23/2/22 14:43 • Крымінал

В Витебске задержан 51-летний житель Гродно, которого подозревают в сбыте наркотиков. Изъята крупнейшая партия запрещенных веществ.



Во время размещения тайников с особо опасными психотропами на территории областного центра силовики задержали неоднократно судимого гродненца.

При нем, а также на съемной квартире в Витебске во время обысков обнаружили и изъяли около 400 граммов мефедрона и альфа-PVP, фасовочные материалы и весы.

По информации МВД, мужчина разместил 30 тайников на территории Полоцкого района Витебской области и более 70 тайников — в иных регионах страны.