Сладкая контрабанда: в Россию пытались вывезти 20 тонн сахара

Ігар Арцюх • 24/2/22 15:13 • Эканоміка

Витебская таможня задержала крупную партию сахара, которую пытались незаконно вывезти в Россию из Беларуси.



При проведении специального мероприятия таможенники остановили фуру «МАН», в которой находилось более 20 тон товара «Сахар белый кристаллический». Как оказалось, у перевозчика не было необходимой согласно постановлению Совмина от 15 февраля лицензии МАРТ на вывоз этой продукции, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

За это правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с части 2 статьи 13.34 КоАП, которая влечет наложение штрафа до 20% от стоимости предмета административного правонарушения.