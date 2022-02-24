В Россонах медика осудили за получение лишней надбавки за работу с больными COVID-19

Сяржук Серабро • 24/2/22 13:23 • Здароўе

11 в помещении Россонской центральной районной больницы завершился суд над работницей этого медучреждения, незаконно получившей доплаты за работу в условиях связанных с инфекциями.



Согласно материалам дела, женщина в январе 2021 года в журнале записи вызовов службы неотложной медицинской помощи указала, что перевозила из больницы домой пациентку, болевшую в то время коронавирусной инфекцией, хотя на самом деле этого не делала.

На основании этой записи ей начислили за январь 2000 рублей надбавки, в то время как

положенный в действительности размер надбавки составлял 655 рублей 29 копеек, соответственно переплата медработнику составила 1344 рубля 71 копейку. В результате женщину обвинили в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 209 УК — мошенничество.

На суде работница больницы свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном.

С учетом того, что обвиняемая впервые совершила преступление, относящееся к категории менее тяжких; признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном; полностью возместила причиненный ущерб; ранее не судима, имеет положительные характеристики личности, занята общественно-полезной деятельностью, работает в медицинском учреждении и по настоящее время, на её иждивении находятся двое малолетних детей, суд решил прекратить уголовное преследование.

В результате на основании пункта 1 части 2 статьи 86 УК женщину подвергли административному взысканию в виде штрафа в размере 640 рублей.