В Витебске снова сбили пешехода, пострадала женщина

• 24/2/22 20:57 • Здарэнні

Вечером 24 февраля в результате наезда легковым автомобилем травмы получила 58-летняя жительница Витебска.
В Витебске снова сбили пешехода, пострадала женщина. Фото ГАИ

Около 19:00 на ленинградской улице 63-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» совершил наезд на пешехода, женщина при этом переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 