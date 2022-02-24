В Витебске снова сбили пешехода, пострадала женщина

Іван Дзедушкін • 24/2/22 20:57 • Здарэнні

Вечером 24 февраля в результате наезда легковым автомобилем травмы получила 58-летняя жительница Витебска.



Около 19:00 на ленинградской улице 63-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» совершил наезд на пешехода, женщина при этом переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.