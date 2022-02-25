Миллиард потратит Витебская птицефабрика на закупку фур?

Сяржук Серабро • 25/2/22 14:56 • Эканоміка

Витебская бройлерная птицефабрика объявила тендер по закупке фур с очень странной ценой.



Согласно документации закупки предприятие хочет приобрести шесть седельных тягачей с мощностью двигателя не менее 400 лошадиных сил и шесть полуприцепов к ним, способных перевозить не менее 30 тонн груза.

Ориентировочная стоимость этой партии фур указана в 999 999 999 рублей, что сейчас составляет примерно 361 438 000 долларов. То есть стоимость одной фуры превышает 60 миллионов доларров?..

Поставить на фабрику автомобили с полуприцепами должны до 10 июля. Закупает их предприятие за счет собственных средств.